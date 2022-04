Trapani ko, al Provinciale poker del Licata. Successo dell'Acireale con il Gelbilson

Trapani ko. Finisce 4-0 per il Licata la gara valida per la 33esima giornata del campionato di serie D e disputata al Provinciale. Buio pesto per i granata che non vincono da sette giornate e sono precipitati in piena zona retrocessione.

Le premesse di inizio stagione erano diverse considerato anche l'ingaggio di un tecnico navigato come Massimo Morgia. Entrambe le formazioni largamente rimaneggiate sia per infortuni che per squalifiche.

Una gara quasi senza storia, non brillante ma mai in discussione con il Licata che si porta in vantaggio in apertura con Candiano. Debole la reazione dei padroni di casa apparsi chiaramente in difficoltà. Nella ripresa raddoppia su rigore lo stesso Candiano dopo 10 minuti. Di Curro e Aprile le reti che sigillano il definitivo 4-0 per la squadra agrigentina che dopo il successo nell'ultimo turno di campionato, fa il bis e si porta in una posizione relativamente tranquilla in classifica.

La giornata infrasettimanale di oggi è stata anche caratterizzata dal big match fra Acireale e Gebilson valido per le zone alte della classifica. Ha vinto la squadra dell'Acireale che con questo successo si porta a 8 punti dalla Gebilson.

La squadra Acese tuttavia deve recuperare quattro partite (1 la Gebilson). Non ne approfitta la Cavese, a solo un punto dalla vetta (ma con una gara in più) fermata in casa sullo 0-0 dal Lamezia Terme, quarta forza del torneo.

