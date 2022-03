È morto ad Alcamo Tanino Lombardo, dirigente di calcio con l'occhio rivolto ai giovani

Il mondo dello sport è in lutto ad Alcamo per la morte di Gaetano, per tutti Tanino, Lombardo. Aveva 84 anni, è stato dirigente dell’Alcamo calcio ed il suo principale interesse è stato sempre proiettato verso i giovani. Ha ricoperto la carica di vicepresidente della scuola calcio Adelkam. Conosciuto, ma soprattutto apprezzato da tante generazioni di ragazzi per la sua generosità e disponibilità. Ha lavorato nella Banca don Rizzo, dove è stato responsabile del settore lavori e manutenzione.

