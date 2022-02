Divorzio fra il Trapani e il difensore Munoz, risolto il contratto

Rafael Munoz non è più un giocatore del Trapani. La società granata ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il difensore. «A Rafael Munoz il ringraziamento della Società per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali».

Arrivato al Trapani l’estate scorsa dal Gubbio, Munoz ha totalizzato in maglia granata 14 presenze, di cui 13 in campionato ed una in Coppa Italia. Il terzino in passato ha militato nell’Atletico Madrid, disputando con la seconda squadra dei colchoneros 34 presenze e realizzando 1 gol in Segunda B, la Serie C spagnola. Nella stessa categoria, aveva vestito la maglia del Marbella nella stagione precedente 2018/19 disputando 26 partite prima di passare in Italia con il Gubbio dove in due anni ha totalizzato 45 presenze e 3 gol nella nostra Serie C.

