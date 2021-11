Il Trapani targato Criaco sfida il Troina, l'Acireale a Castrovillari

Squadre in campo domani (domenica 7 novembre) per la disputa della decima giornata di serie D, girone I. Il Trapani è reduce dalla sconfitta di Cittanova (0-1) nel recupero della terza giornata. Sconfitta fatale al tecnico Ivan Moschella, esonerato dalla dirigenza del club. La società ha affidato la panchina al vice Leo Criaco. I granata sono fermi al tredicesimo posto, a 11 punti, con una partita in meno. Il Trapani non ha giocato la gara del quarto turno contro l’Acireale (sarà recuperata mercoledì 17 novembre) e domani è impegnato sul campo "Piano Longuillo" di Calascibetta (a porte chiuse) contro il Troina.

Il Licata riceve la Cavese, l'Acireale a Castrovillari

Nelle altre gare in programma domani (ore 14.30), il Gelbison primo in classifica con 23 punti riceve il Real Aversa (18). Alle spalle della capolista c'è la Cavese: i campani andranno a far visita al Licata. La formazione agrigentina si attesta a metà classifica con 12 punti. L'Fc Messina (5 punti) gioca in casa contro la Sancataldese, l'Acireale (18) sfida in trasferta il Castrovillari. Turno casalingo per il Giarre (5) che davanti ai propri tifosi sarà opposto al Cittanova. Completano il turno Biancavilla-Città di S.Agata, Santa Maria del Cilento-Rende, Portici-Lamezia e San Luca-Paternò,.

