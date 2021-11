Trapani sconfitto a Cittanova nel recupero, ora la crisi è aperta

Il Trapani ha perso per 1-0 il recupero della terza giornata di Serie D contro la Cittanovese, che nel finale ha giocato in nove.

Partita decisa da Bonanno al 50' su calcio di rigore, concesso per un fallo di Cultraro in area di rigore. Nell'ultima mezz'ora i calabresi prima restano in 10 uomini per l'espulsione di Pane e poi addirittura in doppia inferiorità numerica per il rosso all'autore del gol partita (87'), ma il Trapani non riesce ad approfittarne. Per i granata, che devono ancora recuperare la gara con l'Acireale, la vetta rimane distante 13 punti. La sconfitta apre di fatto la crisi del Trapani che ha racimolato 1 punti nelle ultime 3 partite. Il tecnico Ivan Moschella non si dimetterà.

