Serie D, Trapani e Giarre vanno in bianco

È finito 0-0 il derby del Provinciale fra Trapani e Giarre. Un punto che non cambia di molto la situazione in classifica delle due contendenti, visto che entrambe avevano bisogno di vincere per rilanciarsi. Tuttavia il pareggio non dispiace a Pietro Tarantino, subentrato a Gaspare Cacciola sulla panchina dei giallobblù in settimana. E non dispiace nemmeno a Ivan Moschella che salva la prestazione, perché i granata hanno disputato quella che per il tecnico messinese è una delle migliori partite della stagione.

«La squadra ha dato la giusta risposta dal punto di vista mentale - ha detto Moschella - . Se oggi doveva vincere qualcuno, eravamo noi, ma, purtroppo, non ci siamo riusciti. Certamente, però, abbiamo alzato la testa rispetto a San Cataldo e tutti hanno dato il 100% sia fisicamente sia mentalmente. Ci è mancato solo il gol»

