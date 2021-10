Ambro lascia Trapani, ceduto in prestito alla Gelbison

È già finita l’avventura del centrocampista Danilo Ambro in maglia granata. Il calciatore palermitano è stato ceduto a titolo temporaneo alla Gelbison, la capolista del girone I di Serie D. Ambro, arrivato in maglia granata la scorsa estate, in questo scorcio di stagione ha collezionato tre presenze in campionato ed una in Coppa Italia. Una cessione a sorpresa visto il valore del calciatore e considerate le difficoltà che la squadra trapanese ha evidenziato proprio in mezzo al campo. Ambro però nelle ultime settimane era sparito dal radar del tecnico Moschella che lo aveva relegato in tribuna nelle ultime due partite, segnale che qualcosa non andava per il verso giusto, nonostante le rassicurazioni fornite dallo stesso tecnico al termine della partita contro il Santa Maria Cilento. Da qui il malcontento del calciatore che visto lo scarso utilizzo avrebbe chiesto ed ottenuto la cessione. La dirigenza granata, però, starebbe già correndo ai ripari per ingaggiare presto un altro centrocampista per dare qualità e sostanza al reparto. Domenica, intanto, al «Provinciale» arriva il Giarre, per il derby che potrebbe essere decisivo per le sorti della panchina del tecnico Moschella, duramente contestato dai tifosi dopo la brutta sconfitta di San Cataldo.

