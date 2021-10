Il Trapani resuscita la Sancataldese: 1-0 per i nisseni, primi punti in campionato

Dopo sette sconfitte nelle prime sette giornate e la rivoluzione che in settimana ha portato al cambio del direttore sportivo, del direttore tecnico e dell'allenatore, la Sancataldese ritsorge e batte il Trapani per 1-0. Può sorridere il nuovo tecnico della matricola, Giovanni Campanella, arrivato in settimana e chiamato a risollevare un ambiente demoralizzato dalla partenza negativa. Nella ripresa, all'8', la rete decisiva: Cess dalla destra, in area Rotulo controlla e di sinistro spedisce all’incrocio. Il Trapani prova a reagire, ma non riesce a segnare. I granata restano così a 10 punti, la Sancataldese mette in cascina i primi 3 punti del suo campionato.

Nelle altre gare del girone I di serie D l'Fc Messina si fa battere in casa dal Rende (1-2), il Giarre supera di misura (1-0) il Sant'Agata, pari a reti bianche fra Licata e Aversa, vittoria in trasferta dell'Acireale a Troina (0-2). Sospesa per il vento Biancavilla-Paternò con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Altre partite: Castrovillari-Cavese 0-0, Gelbison-Portici 1-0, San Luca-Lamezia 0-2, S. Maria Cilento-Cittanova 1-1.

