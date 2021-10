È morto Nicolò Achille, uno degli "eroi" del Trapani di Morace

È morto Nicolò Achille, il direttore commerciale del Trapani. Era malato. A dare la notizia è stata la nuova società di calcio ma lui era stato uno dei protagonisti dell'era Morace, quando il Trapani conquistò la Serie B e sfiorò la massima serie nel 2016.

“Ecco questo è uno di quei post che non avremmo mai voluto pubblicare - ha scritto il club granata che milita in Serie D - Eri un uomo così solare, sorridente e con una grandissima voglia di vivere.

Un grande professionista e il collega che tutti avrebbero voluto avere. Avevi un attaccamento al lavoro e alla vita da fare invidia a chiunque. Ti abbiamo aspettato fino all’ultimo e abbiamo sperato di vederti sugli spalti a tifare con noi il nostro amato Trapani". Già chi non lo ricorda Achille nella tribuna centrale dello stadio Provinciale, sempre sorridente. Sempre umile.

Originario di Mezzojuso, aveva cominciato a lavorare nel campo del marketing e, per la sua abilità, era stato notato dall'armatore dell'Ustica Lines (oggi Liberty Lines) che lo aveva voluto nella sua squadra e gli aveva affidato la gestione commmerciale e pubblicitaria del club. Achille era tornato in granata la scorsa estate e, come sempre, era carico di idee e progetti. "Ci hai lasciato un grande patrimonio, Alessandro, un figlio del quale essere fiero e per il quale ti saremo grati per sempre - continua la nota del club - . Difficilmente potremo dimenticarti perché tu ci sarai sempre e sempre rimarrai il nostro amico, collega, tifoso e direttore commerciale. Rip Nicolò Achille che la terra ti sia lieve"

