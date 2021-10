Il Trapani in quarantena, rinviate le prossime due partite

Un caso di positività al Covid di un calciatore della prima squadra del Trapani e la conseguente quarantena preventiva dell’intero gruppo squadra in attesa dell’esito dei tamponi effettuati su tutti gli altri calciatori granata, alla base del rinvio a data da destinarsi delle prossime due partite di campionato del Trapani.

Su richiesta della società, infatti, la Lega ha disposto il doppio rinvio delle sfide che avrebbero visti protagonisti i granata in trasferta contro il Cittanova, domenica, e contro l’Acireale nell’incontro infrasettimanale di mercoledì. Una tegola che frena la crescita di un gruppo, quello guidato dall'allenatore Ivan Moschella, che nonostante la sconfitta interna contro la Cavese domenica sembrava in crescita. Non appena sarà reso noto l’esito dei tamponi, si potrà valutare, secondo quanto previsto dai protocolli sanitari della Figv, se il gruppo squadra dovrà continuare la quarantena preventiva o se, viceversa, si potranno riprendere gli allenamenti. La prossima sfida sarebbe quella in programma il 10 ottobre, quando i granata dovrebbero ricevere al Provinciale la visita del Rende. Ovviamente il condizionale è d’obbligo.

