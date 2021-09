Trapani, brutto stop: contro la Cavese arriva la sconfitta in casa (0-1)

Il Trapani perde in casa contro la Cavese. Un successo di misura (1-0) quello dei campani nella gara valida per la seconda giornata del girone I della seconda giornata di Serie D.

La Cavese ha colpito con Kosovan al 22’ del primo tempo. L'ucraino ha ribadito in rete da pochi passi dopo una conclusione di Allegretti respinta dalla traversa. Gli ospiti dopo il gol sono riusciti a congelare la partita fino alla fine e nel finale sono andati vicino al raddoppio con Diaz.

Moschella ha schierato il 3-4-3, ma è stato costretto a rinunciare all'attaccante Gatto per una contrattura. Lo ha sostituito Vitale. I granata hanno cominciato bene e al 7’ Tedesco è sgusciato tra due avversari per rimettere indietro un pallone che Musso da due passi non è riuscito a mettere dentro. Cavese in vantaggio al 22 grazie alla rapidità di Kosovan. Nella ripresa con l'ingresso di Bonfiglio Moschella ha provato a rimescolare le carte. Ma di occasioni se ne sono viste poche. L’unica chance per il pareggio è arrivata al 34’ dopo lo slalom sulla sinistra di Bonfiglio, l’assist per Tedesco che da due passi però non è riuscito a fare gol.

L'allenatore del Trapani Ivan Moschella a fine gara evita il disfattismo: «Sono contento per come i miei ragazzi hanno fatto la gara, siamo stati penalizzati solo dal risultato, ma abbiamo fatto una buona partita sia in termini di gioco che come approccio».

