Coppa Italia, il Trapani batte il Biancavilla 3-0 e passa il turno

Vince il Trapani che passa al secondo turno di Coppa Italia superando 3-0 il Biancavilla al «Provinciale» grazie ad una doppietta di Tedesco ed al gol di Musso nel finale. Un gol per tempo per Gianmarco Tedesco, il primo su punizione dopo appena 9 minuti, il secondo ad inizio ripresa dopo uno slalom concluso con un tiro a giro sul secondo palo. Nel finale il gol di Musso a fissare il punteggio per il ritorno del Trapani al «Provinciale» davanti al proprio pubblico dopo oltre 18 mesi.

