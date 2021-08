Trapani: Ambro e Buffa sono già al lavoro, in prova Baiata e Barbara

Secondo giorno di allenamenti per il Trapani che al Provinciale ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Due sedute giornaliere, una nelle prime ore del mattino alle 8,30 dedicata alla preparazione atletica, una nel pomeriggio dedicata alla tattica ed alle partitelle.

Il Trapani che verrà è ancora un cantiere aperto, con diversi giocatori in prova e tante caselle ancora da riempire, con una rosa che al momento può contare su 20 elementi che deve essere puntellata in alcuni ruoli chiave, a cominciare dai portieri visto che al momento ce n’è solo uno in organico. Presto potrebbe arrivare Alessandro Ruggiero, il portiere classe 2002, reduce da una buona stagione tra i pali dell'Acireale.

Altro ruolo che la dirigenza granata sta monitorando è quello del quarto centrale di difesa. Tra i calciatori aggregati in prova che si stanno allenando con il resto del gruppo, due in particolare potrebbero convincere la società al tesseramento in questo ruolo. Si tratta dei due trapanesi Emanuel Baiata e Francesco Paolo Barbara che potrebbero presto essere presto inseriti in organico.

Sono già al lavoro due nuovi acquisti ufficializzati ieri, i centrocampisti Danilo Ambro e Simone Buffa, due colpi messi a segno dalla dirigenza granata che è riuscita a superare la concorrenza di diverse altre squadre di Serie D per portare in maglia granata i due ragazzi, entrambi palermitani di nascita.

Danilo Ambro è un centrocampista centrale classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, è stato uno dei protagonisti della vittoria dei rosanero del campionato di serie D nella stagione 2019/20. Con i suoi 187 cm Ambro potrà assicurare fisicità e dinamismo al centrocampo della squadra di Moschella, come l’altro nuovo acquisto granata, Simone Buffa, classe 2001, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Palermo. Nel suo curriculum anche una stagione con la maglia del Trapani Under 16, poi il passaggio al Parma nella formazione primavera prima del passaggio in Serie D con Troina e Casarano. La consacrazione, a dispetto della giovanissima età, nella passata stagione con l’Acireale in cui ha collezionato 32 presenze, realizzando 4 reti.

Definito anche lo staff tecnico, che oltre al tecnico Ivan Moschella ed al suo vice Leo Criaco, comprende Vincenzo Panicola come preparatore atletico e Pietro Catalano come allenatore dei portieri. Nello staff sanitario invece il dott. Giuseppe Mazzarella sarà il responsabile, coadiuvato dal medico sociale Salvatore Fiorino, dai fisioterapisti Giuseppe Aleo e Marco Moccia e da Arturo Claudio Sala come mental coach.

