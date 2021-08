Il Trapani riparte dopo il raduno con i 18 convocati: da oggi via agli allenamenti

Ad un anno dal fallimento della vecchia società, con il raduno allo Stadio Provinciale il calcio a Trapani è ripartito. Dopo un anno di indiscrezioni, trattative e bandi non andati a buon fine, si riparte dalle ceneri del Dattilo, la matricola terribile del confermato presidente Michele Mazzara, che nello scorso di campionato di D ha sfiorato i playoff. Una società con il compito di riaccendere l’entusiasmo della città che dopo anni di grandi soddisfazioni, culminate con due storiche promozioni in Serie B nel 2013 e nel 2019 e la massima serie sfiorata nel 2016, ha vissuto una delle sue pagine più buie nel 2020 con la retrocessione in C a tavolino dopo una salvezza conquistata sul campo dalla squadra di Castori, vanificata da 2 punti di penalizzazione per le note vicende societarie che portarono poi al fallimento del club passato nel frattempo dai Petroni a Pellino.

Il nuovo Trapani riparte dalla D con la nuova denominazione Fc Trapani 1905 e un rinnovato entusiasmo testimoniato dal ritorno sulla maglia granata di tutti gli sponsor negli anni della Serie B.

Ieri il raduno, con i convocati che alla spicciolata hanno ritirato il materiale sportivo ed un primo incontro con lo staff di Ivan Moschella, il nuovo allenatore a cui è stato affidato il compito di diventare il condottiero della rinascita verso il ritorno nel professionismo che la società si è posta come obiettivo in un triennio. Una campagna acquisti decollata nell’ultima settimana, ripartendo da alcune conferme della passata stagione, che finora ha portato in maglia granata 18 calciatori.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE