Il Mazara conferma l'allenatore Dino Marino

L’allenatore del Mazara, Dino Marino, è stato riconfermato per la stagione 2021/22. In un comunicato della società si esprimono apprezzamenti per i risultati ottenuti dall’allenatore. Il tecnico, che in gialloblù ha ottenuto sempre ottimi risultati con piazzamenti ai vertici della classifica, si appresta a disputare, quindi, la sua quarta stagione alla guida dei canarini.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Davide Titone: «Sono orgoglioso e soddisfatto del grande impegno professionale e umano che Marino ha dimostrato in questi anni, un grande motivatore, grande lavoratore e serio professionista. Mi auguro che insieme possiamo regalare belle emozioni sportive alla nostra tifoseria». «Da cittadino e sportivo mazarese - afferma l’allenatore - sono orgoglioso e onorato di continuare a guidare la prima squadra della mia città. È una grande responsabilità, lavoro e attaccamento alla maglia insieme al mio staff tecnico e ai giocatori con i quali abbiamo sempre dato il massimo. Invito la tifoseria a sostenerci come sempre».

La squadra andrà in ritiro dal 2 al 13 agosto ma ancora non è stata stabilita la località. Trattative in corso del ds Prestigiacomo per potenziare la squadra.

