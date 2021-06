Il Trapani a Ettore Minore: chi è l'imprenditore palermitano pronto a far rinascere il calcio granata

Sembrerebbe essere ad una svolta il futuro del Trapani calcio: la società potrebbe finire nelle mani dell'imprenditore Ettore Minore, Ceo di Inter Trade Italia srl. In una nota del Comune sta scritto: "Ultimati in data odierna i lavori della Commissione appositamente costituita, letto il verbale e valutate le osservazioni dalla stessa prodotte, si comunica che è intendimento di questa Amministrazione assegnare alla Inter Trade Italia s.r.l. il titolo sportivo di cui si discute, fatte salve le condizioni comunicate ai proponenti che dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2021".

L'imprenditore di origini palermitane, quindi, dovrà rispettare la scadenza del 14 giugno presentando tutta la documentazione per formalizzare l'acquisto.

Ettore Minore è tra i massimi esperti in Italia di commercio con l’Asia, in particolare la Cina, dove è presente da venti anni. Ha fondato e dirige società che hanno uffici a Roma, Hong Kong e Tianjin. Inoltre, realizza progetti Italia-Cina in vari settori: dalla formazione all’elettronica, dalla finanza alle infrastrutture e adesso anche il calcio.

