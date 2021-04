Eccellenza, pareggio dell'Akragas al debutto: 1-1 contro la Folgore Castelvetrano

Pareggio al debutto per l'Akragas che, nella prima giornata del campionato di Eccellenza, non va oltre l'1-1 contro la Folgore Castelvetrano. Al 32esimo Sicurella sigla la rete del vantaggio per l’Akragas, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco.

Nella ripresa, l’Akragas al 50esimo sfiora il gol con Boulades e al 64esimo arriva il gol della Folgore: su punizione segna Elamroui. All’ 81esimo Baio si fa espellere e lascia i biancazzurri in inferiorità numerica, ma al secondo minuto di recupero l’Akragas pareggia con una punizione di Licata che trafigge Ilario alla sua destra.

