Esclusione Trapani, modificati i criteri di retrocessione dalla serie C alla D

La Lega Pro, alla luce dell’esclusione del Trapani nel girone C, ha disposto la modifica dei "Criteri di retrocessione" e dei "Play-Out del girone C" del campionato Serie C, delibera che sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Le retrocessioni in serie D passano dunque da nove a otto: dirette per le squadre ultime classificate nei gironi A e B, le altre ai play-out. In particolare, nei gironi A e B, i play-out si disputeranno, con andata e ritorno, fra quintultima e penultima e fra quartultima e terzultima, a patto che il distacco non superi gli 8 punti.

Nel girone C, invece, a giocarsi i play-out saranno la quart'ultima contro l’ultima e la terzultima contro la penultima, fermo restando un divario non superiore agli 8 punti.

