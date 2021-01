Trapani Calcio, il finanziere Picciotto traccia la linea: "Prima la banca, poi la squadra"

«Il mio primo interesse è quello di acquisire il palazzo dell’ex Banca d’Italia. Il calcio verrà dopo, sicuramente non è la mia priorità, che rimane l’acquisizione del palazzo». A parlare è il finanziere svizzero-italiano Renè Picciotto che da mesi ormai viene indicato tra i papabili all’acquisto del titolo del Trapani calcio.

«Non mi piace far sognare la gente, per poi farla improvvisamente cadere a terra. Quindi voglio chiarire che se non si conclude l’affair dell’ex Banca d’Italia non mi interessa puntare solo sul calcio. Aspetto che si definisca questa vicenda e se si conclude positivamente, così come io spero, quando ci sarà l’ufficialità del bando, presenterò una manifestazione d’interesse al sindaco Tranchida, accompagnato da un progetto sportivo qualificato».

