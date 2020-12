Il neo-patron Gharbi: «Il Marsala punta in alto»

Dopo i mesi di incertezze sul futuro societario e dopo lo sblocco da parte del Tribunale di Palermo del conto corrente bancario intestato all’ex presidente Domenico Cottone, sembra proprio essere tornato il sereno in casa Marsala calcio e si sta cominciando a lavorare in vista della ripresa del campionato di Eccellenza in programma con i match di recupero per domenica 29 gennaio.

Ancora, sia chiaro, è in alto mare come effettivamente la stagione potrà riprendere e, in particolare, si è in attesa di conoscere se verrà giocato e completato solo il girone di andata con eventuali play-off per le prime otto classificate e play-out per tutte le altre. Ma una cosa è certa.

Il Marsala del neo patron Jihed Gharbi non vuole lasciarsi trovare impreparato quando si dovrà tornare in campo e tutti i giocatori sono stati invitati a tenersi pronti per il rientro in sede nei primi giorni del nuovo anno dopo essersi sin qui allenati a distanza agli ordini del tecnico Tortora e del suo vice Melfi.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE