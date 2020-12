Il Mazara calcio tra nuovi acquisti e sponsor

Non è un presidente che si arrende. Davide Titone ha abbracciato la causa del Mazara fin dall’ult imo giorno valido per l’iscrizione in Eccellenza di due stagioni fa.

Insieme all’allenatore Dino Marino e al dirigente Gerolamo Di Giovanni, pagò debiti delle passaste gestioni con vecchi giocatori e la tassa di iscrizione all’ultimo minuto utile. Da quel momento, nel Mazara è cambiata la musica. Nello scorso campionato un sesto posto, in questo torneo è in testa alla classifica insieme al Canicattì, dopo sei turni.

Il bastone tra le ruote lo ha messo il Covid con la sosta del torneo. «Sono andati via diversi giocatori che hanno fatto il balzo in D - dice - . Abbiamo tentato di bloccarli ma purtroppo nell’Eccellenza non ci sono certezze. Posso però assicurare che alla ripresa del torneo, la squadra sarà molto forte perché chi è andato via sarà sostituito da giocatori esperti e da under di valore che non li faranno rimpiangere. C’è l’imbarazzo della scelta. I campionati si possono vincere o perdere ma chi arriva a Mazara sa che viene inserito in una famiglia».

Si lavora con gli sponsor: «Purtroppo non potendo contare sugli incassi, le nostre entrate arrivano da chi vuole bene alla bandiera gialloblù, chi vuole rilanciare questi colori con la stessa mia passione».

