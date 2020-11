Terza sconfitta di fila per il Dattilo, Chianetta: "Dobbiamo reagire"

Il Dattilo 1980 subisce a Licata quattro reti, una in più di quante Mario Giappone ne aveva subito nelle quattro gare precedenti. Una sconfitta pesante, la terza consecutiva, un segnale preoccupante sulla quale sia la società che il tecnico ed i giocatori debbono cominciare ad interrogarsi.

Certo, la squadra è una neo promossa, non è stata costruita per un campionato di vertice ma il suo livello tecnico non è neanche da bassi fondi della classifica. E lo aveva fatto vedere nelle prime tre giornate di campionato, giocandosela alla pari con formazioni che hanno mire ambiziose. Poi, nelle ultime tre gare, la squadra sembra essersi sfaldata, perdendo quelle certezze che sembrava avere acquisito.

L'articolo di Salvatore Morselli nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

