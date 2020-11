Lo stadio del Trapani compie 60 anni: "Non disperdere questo patrimonio"

"Non disperdere questo patrimonio che ha rappresentato tanto e che dovrà continuare ad essere accessibile alla fruizione della comunità sportiva Trapanese, e non solo, in quanto patrimonio che appartiene alla collettività". È l’invito-impegno del commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, nella ricorrenza del 60esimo anniversario dello Stadio Provinciale che è caduta venerdì scorso.

L’inaugurazione dell’impianto, che il Libero Consorzio ha “ereditato” dall’ex Provincia regionale, infatti, risale al 30 ottobre 1960.

L'articolo di Giacomo Di Girolamo

