Dattilo in cerca di riscatto, trasferta a Licata dopo due sconfitte

Dopo due sconfitte, il Dattilo 1980 è pronto per affrontare il Licata."Veniamo da due sconfitte, naturalmente non è un momento ottimale ma abbiamo la possibilità di rifarci su un campo difficile, contro una squadra tosta, che ambisce a fare un campionato di vertice. Dobbiamo provare a recuperare i punti persi in queste due ultime gare", ha detto l'allenatore Ignazio Chianetta.

"Noi lavoriamo sul campo, siamo in linea con i programmi. È chiaro che nessuno è contento , né la società né noi, se non si vince, ma dobbiamo stare tranquilli. Inoltre anche la fortuna non gira dalla nostra parte", ha detto.

