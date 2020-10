Prima giornata no per il Dattilo, Chianetta: "Partita da valutare"

Dopo due vittorie ed un pareggio, per il Dattilo 1980 è arrivata la prima sconfitta, peraltro in casa. Un risultato che con filosofia Ignazio Chianetta, allenatore dei biancoverdi, nel post gara cerca di sminuire anche se c’è un po’ di rabbia.

«Ci siamo confrontati con una buona squadra, la più organizzata tra quelle che abbiamo incontrato e che ha messo a nudo i nostri limiti. Da qui dobbiamo ripartire» ha detto Chianetta che comunque non ha digerito il modo con cui la sua squadra ha subito il gol. «Abbiamo preso gol in modo rocambolesco per un nostro errore.

