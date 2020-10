Il Dattilo non si ferma, due gol e Roccella ko

Il Dattilo batte il Roccella e allunga la sua striscia positiva in campionato. Ma non è stato semplice. Il Roccella ha fatto di tutto per uscire imbattuto dal «Provinciale», giocando un’ottima prima frazione. L’undici di Chianetta, infatti, nel primo tempo ha sofferto oltre misura il pressing asfissiante degli avversari. Pressing che iniziava già dalla rimessa di Giappone, con due giocatori calabresi pronti a chiudere Sekkoum, fonte del gioco biancoverde. Atteso, e poi arrivato, Renato De Picciotto imprenditore che ha manifestato interesse per rilevare il Dattilo per poi, chissà, cambiare denominazione e riportare a Trapani il calcio nelle serie professionistiche.

