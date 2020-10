Campionato d'eccellenza, le trapanesi scendono in campo: la Folgore ospita il Marsala

Le quattro formazioni trapanesi del Girone A di Eccellenza tornano in campo per la quinta giornata di campionato. A Mazara riapre al pubblico lo stadio "Nino Vaccara": contro la Pro Favara, si giocherà a porte aperte anche se con un numero di posti limitati in base alle normative antiCovid e al distanziamento sociale previsto dal dpcm in vigore.

È anche il giorno del derby a Castelvetrano: la Folgore ritorna al "Paolo Marino" dopo quasi un anno con la presenza del pubblico che dovrà seguire tutte le precauzioni del caso. Alla sfida con il Marsala, la Folgore arriva dopo una settimana difficile che ha visto le dimissioni del tecnico Peppe Bonino, per motivi di lavoro. In panchina andrà Fabio Longo che ha saputo ben guidare la squadra nell’incontro di mercoledì di Coppa Italia vinto contro l’Akragas.

Il Castellammare, infine, gioca in trasferta a Caltanissetta contro la gloriosa Nissa, una gara delicata per entrambe che si trovano nei bassifondi della classifica.

