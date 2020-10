Il sogno di Mustapha Jarjou, dal Gambia al Marsala calcio

Dal Gambia al «Lombardo Angotta» di Marsala. Quando i sogni diventano realtà. È quello che è successo a Mustapha Jarjou, 19 anni. Mustapha Jarjou è arrivato dal lontano Gambia quattro anni fa. Come tanti suoi connazionali in Sicilia è arrivato dopo avere superato tante prove, che ne hanno sicuramente rafforzato il carattere.

Anche lui ha dovuto superare la paura del mare ed ha attraversato il Canale di Sicilia a bordo di uno dei tanti barconi della speranza partiti dalla Libia. Poi il trasferimento in un centro di accoglienza per minori del marsalese. Oggi

Mustapha Jarjou è uno dei calciatori della S.S.D. Marsala Calcio (che sta disputando il campionato regionale di Eccellenza 2020/21) ed è entrato a pieno titolo a far parte della rosa agli ordini di Mister Giuseppe Tortora.

Jarjou è stato scoperto dal team U.S.D. Petrosino Marsala ‘Black Star’ coordinato dal Ds Fofanà Omar Alì Proprio con i “Black Star”(squadra dove militano solo ragazzi che provengono dalla vicina Africa) il giovane terzino Jarjou, si è fatto conoscere e con loro ha militato nel locale campionato di Seconda categoria 2019/20.

