Mazara calcio, vittoria contro lo Sciacca e incassa 3 punti

Il Mazara vince contro lo Sciacca. È soddisfatto l'allenatore del Mazara Dino Marino. "Abbiamo vinto meritatamente anche se nel secondo tempo – confessa – lo Sciacca ci ha messo un po’ in difficoltà. Ma nell’arco dei 90 minuti e con un uomo in meno per l’espulsione di Di Giorgi nel secondo tempo, la squadra è riuscita a portare a casa i tre punti".

“Il derby del pesce”, Mazara lo ha vinto con tanta volontà, si temevano “sbandamenti” dopo le “partenze” di alcuni giocatori e il cambio dell’allenatore ma, mentalmente, la squadra ha rette bene.

"Era quello che mi preoccupava principalmente – dice Marino – cioè che la squadra fosse distratta dalle tante chiacchiere e telefonate di procuratori e società che hanno ricevuto i giocatori in questi ultimi giorni, invece la squadra ha retto bene e siamo usciti da un campo molto difficile".

In relazione alla “partenze” la formazione è stata modificata nel reparto difensivo con l’accoppiata dei centrali Madou e Giardina mentre a sinistra ha debuttato l’under Fiore, a destra Lo Cascio autore, tra l’altro, del primo gol. Il gol vincente è stato realizzato da Cortese con un tiro d circa 30 metri. Mazara ritorna in campo domani al “Nino Vaccara” contro Castellammare per il secondo turno di Coppa Italia.

