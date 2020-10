Calcio, dopo un ventennio torna il "derby del pesce" tra Sciacca e Mazara

Dopo tanti anni torna il "derby del pesce" tra Mazara e Sciacca. Le due squadre ritornano in campo dopo un ventennio, dopo alterne vicissitudini delle due società. Oggi, sul campo di Sciacca, si ritrovano per disputare una partita che vale molto ai fini della classifica.

Specialmente Mazara non può perdere battute di arresto se vuole proseguire la corsa verso i vertici della

classifica e l’allenatore Dino Marino, che siederà in panchina dopo due settimane in cui la squadra è stata affidata a Giovanni Iacono, ha discusso con i giocatori negli spogliatoi ed ha indirizzato la squadra negli allenamenti verso il consueto 4 – 3 – 3.

