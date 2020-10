Esordio con i botti per il Dattilo, vittoria in casa con l'Fc Messina

Esordio grandioso per il Dattilo di Ignazio Chianetta. I biancoverdi hanno vinto in casa al “Provinciale”con l’Fc Messina. Un risultato non casuale e raggiunto con l'impegno di tutta la squadra.

"Abbiamo fatta la nostra onesta partita, fatto un bel gol su calcio di punizione in apertura con Sekkoum. Ricordiamoci che avevamo due acciaccati in campo, Manfré e Nigro che in settimana avevano avuto un incidente

stradale e che mi hanno dato la disponibilità solo poco prima di iniziare la partita. Nigro peraltro poi ha chiesto di uscire, è subentrato Fragapane e so che posso contare molto su di lui", ha commentato Chianetta-

Un gol, realizzato dopo appena sette minuti, e difeso con i denti infoltendo il centro campo e dando pochissimi spazi ai peloritani. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una formazione blasonata, composta da grandi giocatori e che aspira a fare un campionato di vertice. Noi - continua Chianetta -l’abbiamo sbloccata e siamo stati bravi a contenere la loro reazione, a controllare la gara e a parte due tiri su calcio da fermo non abbiamo sofferto".

