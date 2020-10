Finisce la storia del Trapani calcio: escluso ufficialmente dalla serie C

Adesso è ufficiale: il Trapani è stato escluso dalla Serie C. La delibera, che ormai era diventata solamente una formalità, è stata annunciata dal Giudice Sportivo di Serie C con un comunicato ad hoc per il club granata.

Il Trapan in pochi anni è passato dal sogno della serie A all'esclusione. I granata ieri alle 17.30 non sono scesi in campo a Catanzaro. Ultimati i 45 minuti di attesa, l’arbitro ha concluso la partita prima ancora di iniziarla.

Si tratta della seconda rinuncia, dopo quella della Casertana, a cui si aggiunge anche quella di mercoledì con il Brescia. Così il Trapani esce di scena. Il giudice sportivo, infatti, decreterà l'esclusione dal campionato come previsto dalle norme organizzative interne (Noif) della Figc, inaspritesi dopo il caso Pro Piacenza del torneo scorso.

© Riproduzione riservata