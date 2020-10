Il Trapani non si presenta a Catanzaro: sarà estromesso dalla serie C

Il Trapani Calcio estromesso dal campionato di serie C. La squadra siciliana, dopo il sogno vissuto lo scorso anno in B, verrà escluso dal torneo dopo due giornate nelle quali non è mai scesa in campo. La rinuncia alla seconda partita consecutiva comporta, infatti, l’esclusione automatica dal campionato. Ieri pomeriggio il capitano Evacuo, l'ultimo ad arrendersi, ha firmato la risoluzione contrattuale, a cui sono seguite le dimissioni di Daniele Di Donato dalla guida del Trapani.

Quest'ultimo, ancora sotto contratto, era stato richiamato per guidare la squadra a Catanzaro dopo che Oberdan Biagioni aveva lasciato la città senza essere stato tesserato. Senza allenatore la squadra non è potuta scendere in campo e così il Trapani si è trovato estromesso dal campionato.

L'arrivo di Pellino alla guida della società ha complicato la situazione e così oggi la tragedia sportiva.

"Il dispiacere è forte per i tifosi, per il colpo al calcio italiano, per la città di Trapani - ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro -. Altresì, bisogna essere consapevoli che le regole per impedire ciò che successe in passato con il Pro Piacenza hanno funzionato. Le parole dell’allenatore Di Donato sono un monito per ognuno di noi".

© Riproduzione riservata