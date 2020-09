Trapani calcio, situazione infernale: radiazione ad un passo

Se tutto ha avuto un inizio, ci sarà anche una fine e si spera che sia indolore almeno per la squadra granata. Tutti si augurano che possa, prima o poi, concludersi questo ulteriore stillicidio perchè a Trapani si possa parlare di calcio giocato. Se lo augurano i tifosi granata, la città e il calcio in generale. A maggior ragione dopo la brutta figura fatta domenica scorsa e la sconfitta a tavolino, perché i granata non erano in regola con il tesseramento del medico sociale.

