Serie C, Trapani penalizzato: sconfitta a tavolino contro la Casertana

Trapani penalizzato per la partita della scorsa domenica contro la Casertana. Imposta quindi la sconfitta a tavolino 0-3. Il Giudice Sportivo della Serie C, Pasquale Marino, in relazione alla gara Trapani-Casertana non disputata perchè "il direttore di gara ha constatato che la distinta presentata dalla società Trapani risultava priva dell’indicazione del medico sociale e dell’allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021; che, pertanto, a norma dell’art. 66, comma 1 delle Noif, constatato il corretto comportamento del Direttore di Gara, occorre procedere a infliggere alla società Trapani la sanzione prevista dall’art. 53, comma 2 delle Noif, quanto sopra premesso delibera di infliggere alla società Trapani la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di infliggere alla medesima società la penalizzazione di un punto nella classifica della stagione in corso".

In virtù del punto di penalizzazione inflitto al Trapani, questa la nuova classifica del girone C: Bari, Casertana, Monopoli, Potenza, Teramo, Vibonese 3 punti; Paganese, Ternana, Viterbese 1; Avellino, Cavese, Casertana, Catanzaro, Juve Stabia, Palermo, Turris, V. Francavilla 0; Catania -3; Trapani -1. Catania 4 punti di penalizzazione Trapani 1 punto di penalizzazione Avellino, Turris una partita in meno

