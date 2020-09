Trapani calcio, esonerato il tecnico Daniele Di Donato

Un altro colpo per il Trapani Calcio. Dopo che anche il ricorso per il ritorno in serie B è stato rigettato, stamattina è stato esonerato anche il tecnico Daniele Di Donato.

Il nuovo patron granata Gianluca Pellino ha sollevato, ad un mese dalla firma del contratto annuale con la predecente società, l'ex giocatore del Palermo. Insieme a lui rimosso tutto il suo staff composto dal viceallenatore Daniele Bedetti, il preparatore dei portieri Francesco Lima e il procuratore atletico Luigi Stori.

Sebbene ancora l'esonero non sia stato ufficializzato, la squadra sembrerebbe già passata in mano ad Oberdan Biagioni. La decisione non è stata appresa con favore dai tifosi che protestano davanti allo Stadio Provinciale.

© Riproduzione riservata