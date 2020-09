Trapani calcio, ancora niente allenamento. Evacuo: "Situazione imbarazzante"

La situazione del Trapani Calcio è sempre più nebulosa. Il rischio che la squadra possa non iniziare la stagione è elevato e questo pomeriggio i giocatori non hanno potuto effettuare l’allenamento per la mancanza di figure chiave come il medico sociale e il magazziniere.

"In questo momento non ci sono le condizioni per poter svolgere un allenamento in sicurezza" le parole di Felice Evacuo, attuale capitano del Trapani. Ieri anche l’Assocalciatori si era espressa sulla questione con un duro comunicato. In sedici giorni, solo uno è stato l’allenamento collettivo svolto dalla squadra. Una situazione che viene definita dallo stesso Evacuo "imbarazzante". "Questa è l’ennesima dimostrazione - dice il capitano granata - che la società non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi, sanitari ed organizzativi. Speriamo che le istituzioni sportive possano intervenire il prima possibile perchè questa situazione sta diventando mortificante per noi professionisti che amiamo il nostro lavoro e lo vorremmo svolgere giorno dopo giorno".

Tra otto giorni è prevista la prima gara ufficiale: Trapani-Casertana. "Vorremmo avere - dichiara il capitano a nome di tutta la squadra e dello staff tecnico - il diritto-dovere di allenarci e presentarci al meglio contro la Casertana. Ma, come è stato testimoniato, da 16 giorni abbiamo svolto un allenamento. Pensare alla prima di campionato mi sembra imbarazzante".

