Trapani Calcio, la società: "Mercoledì procederemo alla cessione"

"Ci rivolgiamo al sindaco Tranchida ed a tutti i partecipanti agli incontri di mercoledì 9 settembre presso la casa comunale. Come concordato abbiamo depositato presso il notaio Camilleri la nostra offerta di vendita irrevocabile ed entro il termine indicato di domenica 13 settembre non abbiamo ricevuto una controproposta per addivenire alla stipula dell’atto di cessione". Lo comunica la proprietà del Trapani Calcio.

"Attenderemo come data ultima la giornata di oggi per la stipula dell’atto con gli imprenditori, al momento a noi non noti, a cui fa riferimento il “Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”. Qualora anche la giornata di oggi si dovesse concludere con un nulla di fatto, mercoledì mattina procederemo alla cessione del Trapani all’unica offerta fino ad oggi manifestatasi".

