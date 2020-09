Fulgatore e Mazarese, è gara tra le due favorite del torneo

Oggi turno di ritorno di Coppa Italia per le tre squadre trapanesi del torneo di Promozione. Sul rettangolo di gioco di Custonaci alle 17 si affrontano Fulgatore e Mazarese.

All’andata finì 2-2. Per la Mazarese di mister Pizzitola, il presidente Giampiero Giacalone ha dichiarato che «nel turno precedente eravamo appesantiti per una amichevole disputata un paio di giorni prima. Affrontiamo una squadra ben strutturata come il Fulgatore e in queste occasioni ci si attende la cosiddetta prova maiuscola. Su questo siamo fiduciosi anche se abbiamo qualche infortunio che pesa. In ogni caso la rosa è ampia e qualificata e di conseguenza siamo fiduciosi».

Il presidente però non nasconde le proprie ambizioni per il campionato che partirà domenica prossima «puntiamo

al salto in Eccellenza. Siamo strutturati bene, abbiamo l’obiettivo di valorizzare i talenti locali e non mancano entusiasmo e passione. Tutto questo senza nulla togliere alle altre compagini perché sarà un campionato molto impegnativo. Con il Fulgatore mi auguro sia un confronto all’insegna dello sport e che la mia squadra affermi la superiorità tecnica".

