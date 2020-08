Il Trapani ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Daniele Di Donato

Il Trapani ha deciso quale sarà il suo prossimo allenatore. A meno di sorprese dell’ultima ora il nuovo tecnico dovrebbe essere il giuliese Daniele Di Donato per il quale la firma è prevista nelle prossime ore, forse anche stasera. Fino a ieri sera si era parlato di Oscar Brevi, era cercata seguita pure la pista Gilardino ma le pretese del campione del mondo hanno fatto tornare indietro sui propri passi la società granata.

Alla fine il Trapani ha ottenuto l’allenatore che voleva e cioè un tecnico che sa lavorare molto bene con i giovani e che, tra l’altro, si trova in perfetta sintonia col direttore sportivo Porchia. Il quarantatreenne Di Donato, che predilige il modulo 4-3-3, è un ex calciatore di Palermo, Arezzo e Ascoli (serie B) e Siena (serie A) e da allenatore ha conquistato una promozione dalla D in C con l’Arzignano e una nona posizione ad Arezzo ad undici giornate dalla conclusione (prima del Covid 19).

Un profilo simile a quello di Italiano prima che giungesse a certi livelli. Dopo la firma del neo allenatore, per la società granata si profila una settimana molto intensa.

