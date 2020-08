Trapani calcio, quattro nomi si giocano la panchina

La rosa degli allenatori su cui punta il Trapani calcio è formata da quattro nomi: Daniele Di Donato, Alberto Gilardino, Antonino Asta e Giovanni Ignoffo. Per quest’ultimo alla guida dell'Avellino per la prima parte della scorsa stagione, pare però che la pista si sia raffreddata. Rimane in pole l’alcamese Asta, detto Tonino, ex calciatore del Torino che ha allenato Lecce, Feralpisalò e Pistoiese, ma i due nomi su cui punta di più la società cara a Fabio Petroni sarebbero quelli di Di Donato e del campione del mondo 2006 Gilardino.

Quest’ultimo è però tentato dall’offerta pervenuta dalla Juventus che gli vorrebbe affidare la formazione Under 23. Un discorso a parte bisogna fare per il quarantatreenne Di Donato a cui è stato proposto un contratto biennale. Il tecnico, ex calciatore di Palermo, Arezzo e Ascoli (serie B) e Siena (serie A), sa lavorare molto bene con i giovani (proprio quello che cerca la dirigenza granata) e ha conquistato una promozione in C con l’Arzignano e una nona posizione ad Arezzo ad undici giornate dalla conclusione (prima del Covid 19).

Secondo quanto trapela, sembra che il tecnico che fa più gola alla società granata è proprio lui. Per quanto riguarda i giocatori, potrebbero arrivare due giovani molto interessanti in prestito dal Venezia. Sul fronte partenze da citare il difensore centrale Scognamillo, sotto contratto fino a giugno 2021, che piace molto all’Avellino e che sarebbe felice di mettere piede in Campania.

