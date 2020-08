Respinto il ricorso del Trapani per la riammissione in serie B

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani Calcio che chiedeva la riammissione in serie B della diciottesima squadra in classifica e della diciassettesima perdente nei play out in base all’articolo 49 delle NOIF. Secondo la tesi dei professori Enrico e Filippo Lubrano, a difesa del Trapani, il campionato di serie B del 2020/21 doveva essere, in base alla norma vigente, a 22 squadre (il campionato a 20 squadre era solo una eccezione dettata dalla norma transitoria per il torneo 2019/2020) e quindi la retrocessione poteva riguardare solamente la diciannovesima e la ventesima e non la diciassettesima e la diciottesima classificata. Adesso la società granata dovrà pensare alla Legapro per la cui iscrizione è già stata presentata domanda.

Ieri a tal proposito sono state esaminate e positivamente valutate le domande di ammissione al Campionato Serie C 2020-2021, entro il termine del 24 agosto, dalle quattro società retrocesse dalla serie B, tra cui il Trapani, e pertanto verranno effettuate le conseguenti comunicazioni alla Figc. In attesa delle decisioni del Consiglio Federale in programma il prossimo 8 settembre, è stato deliberato all’unanimità di mantenere la suddivisione dei gironi già utilizzata nelle scorse stagioni.

È stata fissata la data della presentazione dei calendari della nuova stagione di Serie C prevista per giovedì 10 settembre al Salone d’Onore del Coni di Roma con inizio alle ore 18.50 in diretta su Rai Sport.

