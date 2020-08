L’udienza di discussione sul ricorso del Trapani Calcio contro la Figc, avverso la determinazione del format a 20 squadre per la Serie B, si terrà il 26 agosto, a partire dalle ore 11, dinanzi alla Prima Sezione in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Lo comunica in una nota il Collegio di Garanzia.

