Fulgatore, il capitano Calamia: "Pronto alla decima stagione in maglia bianco-blu"

Una storia nata nella stagione 2011/2012 che continuerà ancora per un’altra stagione. Protagonista della storia è Salvatore Calamia, difensore centrale, capitano del Fulgatore dalla stagione sportiva 2012/13. Calamia si dice pronto a disputare la sua decima stagione in maglia bianco blu. Esperienza e personalità ne fanno la sua forza, punto di riferimento per tutta la squadra e società.

Il difensore fulgatorese ha parole di ringraziamento per la dirigenza “grazie al presidente Gammicchia e a tutti i dirigenti per la fiducia dimostrata nei miei confronti. In questi anni la società è riuscita a dimostrare che con il duro lavoro e i giusti sacrifici si ottengono importanti risultati. Dopo diversi anni abbiamo raggiunto l’obiettivo, quello di vincere il campionato di Prima Categoria. Adesso iniziamo questa nuova stagione in Promozione con il morale alle stelle sia per il salto di categoria, ma anche per il nuovo impianto sportivo, che finalmente avremo a disposizione”.

“Sono molto ottimista - continua Calamia -, siamo riusciti a formare una famiglia tra società e giocatori, sono sicuro che questo gioca a nostro vantaggio. All’interno del gruppo non vedo solo dei semplici compagni ma dei veri amici e ciò mi riempie di orgoglio, il capitano bisogna farlo sia in campo che fuori. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e tornare in campo insieme a tutti i miei compagni e i mister”.

© Riproduzione riservata