Calcio, il difensore Benivegna al Dattilo: è ufficiale

Nell’ambito della campagna di potenziamento per meglio affrontare il prossimo campionato di serie D, il Dattilo 1908 ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del difensore Pietro Benivegna, classe 2000, nato ad Erice, proveniente dal Francavilla dove ha totalizzato 21 presenze nel campionato di serie D.

In passato, oltre alla maglia dei lucani, ha anche vestito quelle delle formazioni giovanili del Paceco per poi passare all’ Under 17 e 19 del Trapani calcio e al Marsala. Il suo ruolo naturale è quello di terzino destro ma può anche giocare da difensore centrale.

