L’iscrizione e il progetto, il Trapani deve fare presto

Settimana importante quella che si apre oggi per il Trapani. L’ambiente è ancora frastornato dopo la retrocessione beffa in Serie C per via dei due punti di penalizzazione che hanno vanificato la salvezza conquistata sul campo.

La Alivision, proprietaria del club, dopo la retrocessione ha fatto sapere che il progetto sportivo continuerà nella prossima stagione, lasciando però aperto lo spiraglio per una possibile cessione i cui tempi, tuttavia, appaiono davvero risicati visto che il termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato è fissato per il 24 agosto.

L'articolo di Michele Scandariato sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE