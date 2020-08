Trapani Calcio, Fabio Petroni: “Castori con noi per i prossimi tre anni”

Il successo sul Crotone ha creato grande soddisfazione all’interno dell’entourage granata perché rappresenta il passaporto per tenere vive le speranze di permanenza nel campionato cadetto in attesa del verdetto di giovedì 6 agosto del Collegio di Garanzia del CONI.

A fine gara il rappresentante del socio unico Alivision, Fabio Petroni, ha tenuto a precisare che “Il Trapani ha dimostrato di meritare ampiamente la serie B. Il tecnico Fabrizio Castori, che ha saputo costruire una squadra vincente, rimarrà con noi per il prossimo triennio”.

Un premio ampiamente meritato per l’allenatore di San Severino Marche che è stato il condottiero di questo incredibile gruppo e autore principale della splendida cavalcata granata. Ha assunto le redini il 19 dicembre con la squadra al penultimo posto. L’exploit del tecnico, che ha portato a Trapani calciatori di spessore, è da considerare nelle ultime dieci gare alla ripresa dopo Covid 19.

Castori su 10 incontri ha ottenuto 6 vittorie di cui 5 in casa contro Pordenone, Livorno, Benevento, Pescara, Crotone e 1 in trasferta a Perugia. Tre i pareggi: a Cosenza, a Verona col Chievo e in casa col Frosinone. Diciotto i gol segnati e 8 subiti. Una sola la sconfitta in pieno recupero a Pisa. Con Castori la squadra ha mostrato carattere,cuore, grinta, determinazione, mentalità vincente, carica agonistica e bel gioco nonché una preparazione atletica invidiabile. Un vero record. Sicuramente un grande colpo per la società granata che si è affidata a mani sapienti per i prossimi tre anni.

