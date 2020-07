Trapani-Crotone, Castori: "Conquistare i 3 punti e attendere il Coni"

“È una partita difficile e fondamentale, come d’altronde tutte le altre finora”. Lo ha dichiarato il tecnico Fabrizio Castori prima di Trapani-Crotone stasera alle 21 al Provinciale.

“Quello che incontreremo - ha continuato - è un avversario di caratura che ha conquistato direttamente la serie A. Noi necessariamente dovremo batterlo per migliorare la nostra classifica. Per colpa della squalifica sarò in tribuna. Una squalifica sulla quale non voglio rilasciare commenti. In ogni caso conto molto sul mio vice Bocchini che sa muoversi con grande disinvoltura. In questo momento pensiamo solamente alla partita di stasera e non a quello che scaturirà dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Prima bisogna conquistare i tre punti con i calabri perché senza di questi non avrebbe alcun senso attendere il verdetto per riavere i punti che ci hanno tolto. Abbiamo un’altra battaglia da affrontare e poi con la massima serenità attenderemo ciò che senza dubbio ci spetta perché conquistato sul campo. Sulle condizioni della squadra posso assicurare che questi ragazzi stanno mettendo in campo energie eccezionali sotto tutti i punti di vista. Un risultato che scaturisce senza ombra di dubbio dall’ottimo lavoro fatto in questi mesi”.

© Riproduzione riservata