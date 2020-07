Successo del Trapani sul Perugia, in tecnico Castori: "Bellissima vittoria"

Il tecnico Fabrizio Castori accoglie come una liberazione un successo tanto agognato a Perugia, che tiene accese le speranze del Trapani.

L’allenatore ha tenuto a precisare che “è stata una bellissima vittoria. C’erano due rigori da fischiare a nostro favore eppure i ragazzi sono stati bravissimi ad ottenere i tre punti. La classifica attuale dice che siamo retrocessi ma le nostre speranze si affidano al ricorso che ci possa concedere almeno un punto che ci consenta di non mandare in malora un cammino straordinario. Qualcosa di commovente. Una squadra fantastica sotto tutti i punti di vista che ha dato tutta se stessa e alla quale nulla si può rimproverare. Non meritiamo assolutamente la retrocessione. Da quando sono arrivato abbiamo avuto una media playoff. Il rammarico è grande. Sarebbe veramente una beffa dopo tutte le soddisfazioni che siamo tolti. Ci auguriamo che ci venga restituito ciò che ci è stato tolto e che abbiamo conquistato in campo”.

Castori già pensa all’ultimo impegno di campionato che sarà venerdì alle 21 al Provinciale. “Prepariamo bene questo confronto da guerrieri e i guerrieri combattono. Poi faremo i conti. Commentare tutto in questo preciso momento sarebbe inutile. Pensiamo immediatamente al Crotone che è già promosso in serie A e poi parleremo di tutto in maniera più pacata”.

