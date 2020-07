È Federico Dionisi l'arbitro designato per Perugia-Trapani

Il trentaduenne aquilano Federico Dionisi è l’arbitro designato per dirigere al Curi di Perugia l’incontro fra Perugia e Trapani in programma domani alle 21 per la penultima giornata del campionato di serie B di calcio.

Il direttore di gara con una laurea in Economia e Commercio ha diretto due volte la formazione granata nell’attuale campionato. Le gare sono Trapani-Pisa 1-3 del 16 dicembre con 8 ammoniti ed Empoli-Trapani 1-1 del 7 marzo con 4 ammonizioni. Il Trapani e Dionisi si sono incontrati in altre due occasioni nel campionato di serie C.

Il fischietto aquilano ha diretto il 10 dicembre 2017 Monopoli-Trapani 0-0 con 4 cartellini gialli e 1 espulso. In quella occasione il cartellino rosso fu estratto nei confronti del granata Marras al 70’. L’altro incontro è Trapani-Andria 1-1 del 15 aprile 2018 con 6 ammonizioni. Collaboratori di linea saranno il castellinese Andrea Zingarelli e il livornese Edoardo Raspollini. Quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini.

© Riproduzione riservata